Kangra: होटल को OTS में लाने पर बैंक को ED का नोटिस

धर्मशाला (ब्यूरो): कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित (केसीसीबी) को एक होटल को दिए ऋण के बाद ओटीएस में लाने के मामले में ईडी ने बैंक को नोटिस जारी किया है। बैंक को जारी किए गए नोटिस में होटल को दिए गए ऋण मामले में ओटीएस के भी दस्तावेज मांगे हैं। यह ऋण मामला पालमपुर का बताया जा रहा है। जिसमें होटल निर्माण को लेकर ऋण लिया गया था और ऋण न लौटाए जाने पर नोटिसों के बाद संपत्ति को बैंक ने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। संपत्ति की नीलामी की जानी थी, लेकिन उस प्रक्रिया को बंद करके मामले को ओटीएस के तहत सैटल कर लिया गया। अब इस मामले में बैंक को ईडी ने नोटिस जारी किया है। उधर, बैंक के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के मुताबिक ईडी से नोटिस मिला है। जिसमें ईडी ने ओटीएस के दस्तावेज भी मांगे हैं।