Kangra: क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के मैदान में राई घास का बीज डालने का काम शुरू

24 Sep, 2025

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम (एचपीसीए) धर्मशाला मैदान में नई घास के रूप में राई घास लगाने को बीज लगाने का कार्य शुरू हो गया है।

धर्मशाला (विवेक): हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम (एचपीसीए) धर्मशाला मैदान में नई घास के रूप में राई घास लगाने को बीज लगाने का कार्य शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि स्टेडियम में दिसम्बर में होने वाला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 मैच नई घास पर खेला जाएगा। इसके लिए क्रिकेट स्टेडियम में लगी मिक्स घास को उखाड़कर अब इसमें सर्दियों में लगने वाले राई घास को लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो कुछ दिन पहले ही यहां पुरानी मिक्स घास को उखाड़ा गया था। इसके बाद नई घास लगाने को मैदान में राई घास का बीज डाला जा रहा है। ठंड के मौसम में परिस्थितियों के प्रति अनुकूल बताए जा रहा राई घास बीज डालने के बाद कुछ ही समय में उगना शुरू हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस घास को लगाने के लिए महाराष्ट्र व असम से आए लोग कार्य कर रहे हैं।

पहले कोनों से शुरू हुआ बीज लगाने का काम
सूत्रों की मानें तो मैदान में राई बीज लगाने का काम मैदान के चारों कोनों से शुरू किया गया है। इसके बाद पूरे मैदान में यह बीज लगाने का काम किया जाएगा। इससे पहले स्टेडियम की आऊटफील्ड में नई घास का बीज डालने के लिए मैदान से पुरानी घास को उखाड़ने का काम किया गया है। इसके बाद दो बार धुली साफ रेत को बढ़ी बारीकी से मशीनों के माध्यम से मैदान में बिछाया जा रहा है, ताकि रेत के साथ कोई भी कंकड़ या पत्थर मैदान में रहकर किसी के पांव में न लगे।

एचपीसीए ने लिया है मैदान में नई घास लगाने का फैसला
सूत्रों की मानें तो बीते करीब तीन साल पहले ही स्टेडियम की आऊटफील्ड को उखाड़कर नया एडवांस सब एयर सिस्टम स्थापित किया गया था।इसके साथ ही स्टेडियम में सर्दियों में राई घास लगाई थी। इसके बाद बरमूडा घास का बीज भी डाला गया था। अब स्टेडियम में वर्तमान में मिक्स घास के कारण इसमें खराब घास भी निकलने लगी थी। जिसको देखते हुए एच.पी.सी.ए. ने नई घास का फैसला लेते हुए स्टेडियम की आऊटफील्ड में नई घास का बीज डालने के लिए मैदान से पुरानी घास हटवाने का काम करवाया। अब इसमें राई घास का बीज डाला जा रहा है।

एचपीसीए महासचिव धर्मशाला अवनीश परमार का कहना है कि क्रिकेट स्टेडियम की आऊटफील्ड से पुरानी घास को उखाड़कर नई राई घास लगाने के लिए मैदान में राई बीज डालने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही मैदान में अन्य तैयारियां भी जोर-शाेर से चल रही हैं।

