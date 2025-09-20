Kangra: खैर चोरी मामले का पर्दाफाश, सरगना गिरफ्तार

पुलिस थाना संसारपुर टैरस के अंतर्गत पड़ते क्षेत्र से बड़े पैमाने पर वन संपदा की चोरी में शामिल एक कुख्यात सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है।

देहरा (राजीव): पुलिस थाना संसारपुर टैरस के अंतर्गत पड़ते क्षेत्र से बड़े पैमाने पर वन संपदा की चोरी में शामिल एक कुख्यात सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि यह मामला, जो कई दिनों तक पूरी तरह से गुप्त रहा, तकनीकी विश्लेषण, मानवीय खुफिया जानकारी और समन्वित टीम प्रयासों के माध्यम से सुलझाया गया। एसपी देहरा मयंक चौधरी के अनुसार वन रक्षक युद्धवीर सिंह की शिकायत पर संसारपुर टैरस थाना के तहत पड़ते जाखुनी जंगल से लगभग 6.5 लाख मूल्य के खैर के पेड़ों की बड़े पैमाने पर चोरी के संबंध में पुलिस थाना संसारपुर टैरस में 8 सितम्बर को धारा 303(2) बीएनएस और भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसपी मयंक चौधरी के अनुसार यह मामला चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अपराधियों ने कोई तात्कालिक सुराग नहीं छोड़ा था।

उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ डाडासीबा की देखरेख में एसडीपीओ कार्यालय डाडासीबा, एसपी कार्यालय देहरा और पुलिस थाना संसारपुर टैरस से 3 टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने मामले की जांच की और साक्ष्य एकत्रित किए। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से बिना नंबर प्लेट वाले 2 वाहन सामने आए, जिनकी रूट सैल आईडी पंजाब तक पाई गई और तकनीकी सहायता से 2 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की गई। इन नंबरों के सीडीआर विश्लेषण से बलविंदर उर्फ बंटी की पहचान हुई, जोकि एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी 32 मामले दर्ज हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पीएस संसारपुर टैरस और जिला पुलिस देहरा की एक संयुक्त टीम ने मंड रायतपुर में छापा मारा, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

साथियों की तलाश : एसपी

एसपी ने बताया कि आरोपी ने अवैध कटान में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है और बरामदगी की कार्रवाई जारी है। एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि उसके साथियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि यह सफलता सभी जांच इकाइयों की पेशेवर टीम वर्क, एसडीपीओ डाडासीबा के प्रभावी पर्यवेक्षण और देहरा पुलिस कर्मियों के समर्पित प्रयासों के कारण संभव हुई।