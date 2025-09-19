Himachal: किन्नौर में बादल फटने से तबाही, वाहनाें सहित खेत-बगीचे बहे...आधी रात काे घर छाेड़ भागे लाेग

Edited By Vijay, Updated: 19 Sep, 2025 10:59 AM
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के थाच गांव में गुरुवार देर रात बादल फटने की घटना से भारी नुक्सान हुआ है। अचानक आई बाढ़ ने गांव में तबाही मचा दी, जिसमें दो गाड़ियां बह गईं और कई खेत-बगीचे पूरी तरह से तबाह हो गए। स्थानीय निवासियों ने रात के अंधेरे में ही अपने घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। वहीं बाढ़ के कारण गांव के कुछ घरों पर खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, हालांकि अभी तक किसी हताहत हाेने की काेई खबर नहीं है। वहीं बाढ़ का मलबा निगुलसरी में एनएच पांच पर आ गया है, जिस कारण किन्नौर जिले का सड़क संपर्क कट गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार रात करीब 12 बजे के आसपास थाच गांव में तेज बारिश के साथ बादल फटने की घटना हुई। इससे के चलते तीन नालाें में आई बाढ़ ने गांव की सड़कों और खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि दो वाहन बहकर दूर चले गए। इसके अलावा, कई एकड़ में फैले खेत और बगीचे पूरी तरह से बह गए, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुक्सान हुआ है। गांव के लाेगाें ने बताया कि रात में अचानक पानी का शोर सुनाई दिया। हम सब डरकर घर छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों में भागे। अगर थोड़ी देर और रुकते तो सब कुछ बह जाता। इसके अलावा मस्तान गांव में घरों के कुछ हिस्से और एक पशुशाला बाढ़ में बह गए। कई बगीचे नष्ट हो गए, जबकि कई ग्रामीणों के घर ढहने की कगार पर हैं।