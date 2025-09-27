Shimla: फ्री बिजली की जगह आ गया 5 हजार का बिल, भाजपा देगी कोर्ट में चुनौती : राजीव बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि फ्री बिजली बिल की जगह 5000 रुपए और 500 रुपए के स्थान पर 50 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के ऐसे मामलों को भाजपा कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है।

शिमला (कुलदीप): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि फ्री बिजली बिल की जगह 5000 रुपए और 500 रुपए के स्थान पर 50 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के ऐसे मामलों को भाजपा कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में अब तक जहां पानी के फ्री बिल आ रहे थे, वहां पर 100 रुपए का बिल आना शुरू हो गया है।

10 प्रकार के सैस वसूल रही सरकार

डाॅ. राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता के दाैरान कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले 3 वर्ष से प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने लोगों पर टैक्स थोपने का काम किया है। आज राज्य सरकार की तरफ से लोगों पर 10 प्रकार के सैस की वसूली की जा रही है। बिजली और पानी के बढ़े बिलों की वसूली के बाद अस्पताल में पर्ची पर शुल्क वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रक्रिया को सरल करके आम जनता को राहत दी है, लेकिन राज्य सरकार ने सीमैंट की बोरी को 7 रुपए महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार अपने बूते जनता की मदद नहीं दे सकती तो केंद्र से मिलने वाली राहत उसे आम जनता तक पहुंचने देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद डीजल पर 7.50 पैसे वैट लगाकर 10 हजार करोड़ की वसूली की है। इसके अलावा बस का सफर महंगा कर दिया है।

प्रधानमंत्री के स्वदेशी के मंत्र से आत्मनिर्भर बनेगा भारत

डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी के मंत्र से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्ट अप और स्टैंड अप जैसी मुहिम से भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के रूप में एक देश-एक कर लगाया और अब इसमें बड़े स्तर पर रियायत देकर आम आदमी को लाभ पहुंचाया है।