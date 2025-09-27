Kangra: भवारना अस्पताल का 37 लाख का बजट पारित, अब 10 रुपए में एक माह के लिए बनेगी OPD पर्ची

सिविल अस्पताल भवारना में शनिवार को रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेती की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में...

पालमपुर (मनोज): सिविल अस्पताल भवारना में शनिवार को रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेती की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च होने वाले लगभग 37 लाख रुपए के बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक के दौरान अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी और बंद पड़ी अल्ट्रासाऊंड सुविधा जैसे गंभीर मुद्दों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

बैठक में यह बात सामने आई कि अस्पताल में स्वीकृत 6 पदों के मुकाबले मौजूदा समय में केवल 3 चिकित्सक ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 3 पद काफी लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। स्टाफ की कमी के चलते बंद हुई अल्ट्रासाऊंड सुविधा पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इस समस्या के समाधान के लिए अस्पताल प्रबंधन ने फिलहाल सप्ताह में एक दिन किसी अन्य स्थान से चिकित्सक की व्यवस्था कर सुविधा को पुनः शुरू करने का आश्वासन दिया। समिति के सदस्यों ने ओपीडी में मरीजों को कम दवाइयां मिलने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने दवाइयों की मांग को बढ़ाकर उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही।

बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए अस्पताल में मरीज की बनने वाली ओपीडी पर्ची के लिए 10 रुपए का शुल्क लागू करने पर सहमति बनी। यह पर्ची पूरे एक महीने के लिए मान्य होगी। प्रबंधन के अनुसार इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीज अपनी पर्ची को संभाल कर रखें। इसके अलावा एक सराहनीय पहल करते हुए आरकेएस के माध्यम से पोषण की कमी (न्यूट्रिशन की कमी) से जूझ रही महिलाओं को अस्पताल प्रशासन द्वारा मुफ्त में न्यूट्रिशन डाइट देने का भी निर्णय लिया गया।

इस अवसर पर बीएमओ नवीन राणा, एसएमओ डॉ. त्यागी, डैंटल डॉ. अरुण, मैडम पुरी, पंचायत प्रधान सोनिया बंटा, बीडीसी सदस्य सोनी गुप्ता, मनोज नागपाल, बीरभान ठाकुर व कुसुम कटोच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित थे।