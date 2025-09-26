सावधान! 1 अक्टूबर से होने वाले है यह बड़े बदलाव, जानिए क्या-क्या बदल रहा है ?

अक्टूबर का महीना शुरू होते ही कई नए नियम भी लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। रेलवे टिकट बुक करने से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और ऑनलाइन गेमिंग तक, कई बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। आइए जानते हैं...

हिमाचल डेस्क। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही कई नए नियम भी लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। रेलवे टिकट बुक करने से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और ऑनलाइन गेमिंग तक, कई बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

1. रेलवे टिकट बुकिंग के लिए नया नियम

अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 अक्टूबर से रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर आरक्षित जनरल टिकट (reserved general ticket) बुक करने के लिए, पहले 15 मिनट के अंदर आधार-आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar-based authentication) अनिवार्य होगा।

इसका मतलब यह है कि बुकिंग की शुरुआत में ही, आपको अपने आधार कार्ड से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि टिकट सही ज़रूरतमंद यात्रियों को ही मिलें और कालाबाज़ारी को रोका जा सके। यह बदलाव उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा जो अक्सर आखिरी समय में टिकट बुक करते हैं।

2. NPS में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF)

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एक बड़ा बदलाव किया है। अब नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) लागू किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब एक ही पैन (PAN) या प्रान (PRAN) नंबर से कई अलग-अलग योजनाओं में निवेश किया जा सकेगा।

यह बदलाव निवेशकों को अपने निवेश को और अधिक विविधतापूर्ण बनाने की सुविधा देगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेशक किसी एक स्कीम में निवेश कर रहा है, तो वह उसी पैन नंबर का इस्तेमाल करके दूसरी स्कीम में भी निवेश कर सकेगा। यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जिससे निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान हो जाएगा।

3. LPG सिलेंडर की नई कीमतें

हर महीने की तरह 1 अक्टूबर को भी रसोई गैस सिलेंडर (LPG) की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। यह बदलाव खास तौर पर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में होने की संभावना है, जिनका इस्तेमाल रेस्टोरेंट और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में होता है। पिछले कुछ महीनों से इन सिलेंडरों की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। इस महीने की कीमतों की घोषणा 1 अक्टूबर को की जाएगी।

4. ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून

देश में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए 1 अक्टूबर से एक नया कानून लागू हो रहा है। इस कानून के तहत, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुए, सट्टेबाज़ी और रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और नियंत्रित गेमिंग इकोसिस्टम बनाना है, ताकि लोग बिना किसी धोखे या वित्तीय जोखिम के गेमिंग का आनंद ले सकें। यह कदम खासकर युवाओं को ऑनलाइन जुए की लत से बचाने में मददगार साबित होगा। यह कानून उन गेमिंग ऐप्स को प्रभावित करेगा जो पैसे से जुड़े हुए हैं।

5. PF निकासी का नया विकल्प

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को दिवाली से पहले एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है। EPFO 3.0 के तहत, जल्द ही एटीएम से पीएफ निकालने की सुविधा शुरू की जा सकती है। इस संबंध में 10-11 अक्टूबर को श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।