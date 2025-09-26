Main Menu

2026 में आ सकती है दुनिया पर यह बड़ी मुसीबतें... बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां उड़ा देंगी होश

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 08:48 AM

बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमेशा लोगों के बीच कौतूहल का विषय रही हैं। 1996 में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी कही बातें आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। उन्होंने कई बार ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की, जो बाद में सही...

हिमाचल डेस्क। बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमेशा लोगों के बीच कौतूहल का विषय रही हैं। 1996 में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी कही बातें आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। उन्होंने कई बार ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की, जो बाद में सही साबित हुईं।

प्राकृतिक आपदाओं का कहर:

बाबा वेंगा ने दावा किया था कि साल 2026 में दुनिया को भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, भयंकर बाढ़ और मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी दी थी। उनके अनुसार, यह साल पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय संकट लेकर आ सकता है, जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

वैश्विक संघर्ष और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा:

वेंगा की सबसे alarming भविष्यवाणी वैश्विक युद्ध को लेकर है। उन्होंने कहा था कि बड़े देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच सकता है, जिससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में बढ़ती अस्थिरता को इसका मुख्य कारण बताया गया है। उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, यह संघर्ष दुनिया को बड़े विनाश की ओर धकेल सकता है।

एलियंस से संपर्क:

वेंगा की सबसे हैरान करने वाली भविष्यवाणी एलियंस के बारे में है। उन्होंने दावा किया था कि साल 2026 में इंसान पहली बार एलियंस से संपर्क कर सकता है। उनके अनुसार, पृथ्वी के वायुमंडल में एक विशालकाय अंतरिक्षयान प्रवेश करेगा। कई अंतरिक्ष शोधकर्ता भी भविष्य में एलियंस से संपर्क की संभावना जता चुके हैं, जिससे इस भविष्यवाणी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है।

