Himachal: गैस सिलेंडर लीक होने से ढाबे में लगी आग, मचा हड़कंप

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Sep, 2025 10:08 AM
गुपत गंगा क्षेत्र में एक ढाबे में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दोपहर करीब 1:30 बजे संजू नामक व्यक्ति के ढाबे में आग की लपटें दिखाई दीं। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। आग की खबर मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश...
हिमाचल डेस्क। गुपत गंगा क्षेत्र में एक ढाबे में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दोपहर करीब 1:30 बजे संजू नामक व्यक्ति के ढाबे में आग की लपटें दिखाई दीं। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। आग की खबर मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। इसी बीच, दमकल विभाग कांगड़ा को भी इसकी सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम बिना देरी किए महज पांच मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गई। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग लगने का मुख्य कारण ढाबे में रखे गैस सिलेंडर में लीकेज था।
आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है। हालांकि, इस हादसे में ढाबे के मालिक संजू को लगभग 15,000 रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन दमकल टीम की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से लगभग 5 लाख रुपये की संपत्ति जलने से बचा ली गई।
इस घटना पर स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि ढाबे के मालिक और कर्मचारी समय रहते बाहर नहीं निकलते, तो यह एक बड़ा हादसा बन सकता था। वहीं, दमकल विभाग कांगड़ा के इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि उनकी टीम की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी त्रासदी टल गई और लगभग 5 लाख रुपये की संपत्ति सुरक्षित रही। यह घटना एक बार फिर गैस सिलेंडर के सही रख-रखाव के महत्व को बताती है।