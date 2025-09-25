Kangra: पालमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ कुल्लू के 3 तस्कर गिरफ्तार

पालमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 29 ग्राम चरस की खेप बरामद कर कुल्लू जिले के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है।

पालमपुर (भृगु): पालमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 29 ग्राम चरस की खेप बरामद कर कुल्लू जिले के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई 24 सितम्बर की देर रात को की गई। पुलिस थाना पालमपुर की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चढियार चौक के पास उद्यान विभाग के नजदीक नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक वाहन को जांच के लिए रोका गया, जिसमें तीन युवक सवार थे। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को 1 किलो 29 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसे तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था।

पुलिस ने कार में सवार तीनों आरोपियों को मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान कुल्लू जिला के गांव सुरड़ खोखन निवासी सुनील कुमार पुत्र गोपाल दास, सुनील कुमार पुत्र सुखराम और नरेन्द्र ठाकुर पुत्र वीर सिंह निवासी गांव तलाड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ पुलिस थाना पालमपुर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था।

मामले की पुष्टि करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने कहा कि नशे और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे नशा तस्करों के बारे में जानकारी तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।