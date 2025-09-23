Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: जम्मू-कश्मीर से 'सफेद जहर' लेकर धर्मशाला पहुंचे 2 तस्कर, ANTF की टीम ने ऐसा किया गिरफ्तार

Kangra: जम्मू-कश्मीर से 'सफेद जहर' लेकर धर्मशाला पहुंचे 2 तस्कर, ANTF की टीम ने ऐसा किया गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 23 Sep, 2025 07:15 PM

2 peddlers arrested with heroin

जिला मुख्यालय धर्मशाला के तहत आते कोतवाली बाजार के निकटवर्ती क्षेत्र से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की टीम ने जम्मू-कश्मीर नंबर की एक कार से 13.62 ग्राम चिट्टा बरामद करने साथ 2 तस्कराें को पकड़ा है।

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला मुख्यालय धर्मशाला के तहत आते कोतवाली बाजार के निकटवर्ती क्षेत्र से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की टीम ने जम्मू-कश्मीर नंबर की एक कार से 13.62 ग्राम चिट्टा बरामद करने साथ 2 तस्कराें को पकड़ा है।

आरोपियों की पहचान जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के रहने वाले 33 वर्षीय जुबी भट्टी और 24 वर्षीय कुणाल तेजी के रूप में हुई है। इनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर मंगलवार को ही दोनों आरोपियों को कोट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। 

जानकारी के अनुसार एएनटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि जम्मू से धर्मशाला आ रही एक कार में नशीला पदार्थ है। इस सूचना पर टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कोतवाली बाजार के साथ लगते एक मॉल के बाहर नाका लगाया। जब इस संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, तो डैशबोर्ड से 13.62 ग्राम चिट्टा मिला। उधर, एएसपी आदिति सिंह ने बताया कि मामले को लेकर आगामी जांच जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!