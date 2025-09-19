Main Menu

Himachal: केसीसी बैंक का बोर्ड भंग होने के बाद बड़ा फेरबदल, पूर्व चेयरमैन के PA और OSD समेत 12 कर्मचारी ट्रांसफर

Edited By Vijay, Updated: 19 Sep, 2025 04:56 PM

12 employees transferred after kcc bank board dissolved

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक के निदेशक मंडल के भंग होने के बाद बैंक प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): कांगड़ा केंद्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक के निदेशक मंडल के भंग होने के बाद बैंक प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। शुक्रवार को बैंक के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) संदीप कुमार ने एक दर्जन कर्मचारियों की तबादला सूची जारी कर दी। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा बैंक के पूर्व चेयरमैन कुलदीप पठानिया के निजी सहायक (पीए) और विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के तबादलों को लेकर है। इन दोनों को धर्मशाला स्थित बैंक मुख्यालय से हटाकर जिला कांगड़ा की विभिन्न शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है।

एमडी संदीप कुमार द्वारा जारी कार्यालय आदेशों के अनुसार 12 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने के साथ ही 2 अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। पूर्व में रहे बैंक एमडी के पीए को अब बैंक के प्रशासक का पीए नियुक्त किया गया है। वहीं बैंक के विधि अधिकारी (लाॅ ऑफिसर) को भी मुख्यालय से ऊना स्थित जोनल कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें ऊना जोन में बैंक की रिकवरी से संबंधित कानूनी कार्यवाही की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि बैंक के फंसे हुए कर्ज की वसूली में तेजी लाई जा सके। यह कार्रवाई बैंक में प्रशासक की नियुक्ति के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखी जा रही है।

